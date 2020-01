Meteo: dal 20 gennaio la possibile svolta fredda

L'inverno "vero"? Arriverà (forse) solo a partire della terza decade di gennaio. Secondo 3BMeteo intorno al 20 del mese uno smembramento del vortice polare potrebbe favorire la discesa di correnti gelide verso sud. Si attende dunque un netto peggioramento delle condizioni climatiche dapprima in Regno Unito e Scandinavia, quindi su Francia e Germania e forse anche l'Italia. Vista la distanza temporale non è chiaro se e in che misura il nostro Paese verrà interessato dall'ondata di freddo. Si tratta di una tendenza che necessita di ulteriori conferme.

Meteo, piogge in vista da venerdì 17 gennaio

Di sicuro le prime due settimane del 2020 non sono state particolarmente proibitive dal punto di vista climatico. Qualcosa però sta cambiando. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che già da oggi (lunedì) l'anticiclone potrebbe essere insidato da qualche pioggia sui settori ionici. Il vero peggioramento però è previsto da venerdì 17 gennaio quando una prima debole perturbazione si staccherà dal flusso perturbato Nordatlantico e raggiungerà presto l'Italia. Il tempo peggiorerà soprattutto sulle regioni centrali tirreniche e sull'Emilia con qualche pioggia.

Meteo week end 18-19 gennaio

Nel successivo weekend (domenica 19) un'altra perturbazione, più organizzata, coprirà il cielo di tutta Italia, ma colpendo ancora una volta le regioni centrali tutte con piogge e nevicate sull'Appennino sopra i 1200 metri, ma con quote in diminuzione.