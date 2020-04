Minihospital attiva i prelievi per i test del Sars Cov 2

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

MiniHospital ha siglato un accordo con il laboratorio Biolabor di Livorno, accreditato dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) e incluso nella lista dei laboratori autorizzati dalla Regione Toscana (Ordinanza del Presidente della RT n. 23 del 3 Aprile e n. 39 del 19 Aprile 2020) per l’esecuzione di test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM anti SARS-CoV-2, e da oggi opera quale punto prelievo per detti test. Si ricorda che il test è facoltativo e, come previsto dalla Ordinanza n. 39 già citata, riservato ad alcune categorie di lavoratori. L’esame è gratuito perché a carico del Servizio Sanitario Regionale, in quanto iniziativa di sanità pubblica. Grazie alla partnership con Biolabor, offriamo un servizio di prelievo e raccolta di campioni ematici su cui saranno eseguiti, dal laboratorio stesso, gli esami sierologici per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2 con tempi di risposta dei risultati entro due giorni lavorativi, grazie ai modelli organizzativi innovativi adottati dal laboratorio. L’esame viene eseguito su appuntamento e la priorità va a chi prenota prima; al momento la Regione Toscana ha indicato come data ultima per l’esecuzione del test sierologico gratuito il 30 maggio 2020. L’esame prevede un prelievo di sangue venoso: la permanenza nella struttura è quindi ridotta a pochi minuti, senza attese e seguendo un percorso dedicato esclusivamente a questo esame, controllato e sanificato dopo ogni erogazione e affidato a personale sanitario dotato dei dispositivi adeguati a garantire la sicurezza propria e dei pazienti. MiniHospital, conoscendo le realtà produttive e di servizio, è anche disponibile ad effettuare prelievi on-site presso gli Enti richiedenti, in modo da minimizzare spostamenti, disagi e tempi. Per informazioni e prenotazioni potete contattarci al numero 0587 609134 oppure inviare una mail a info@minihospital.it.