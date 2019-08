Coprisedili per auto, quali comprare: guida all'acquisto

Scegliere i coprisedili per la propria auto non è un’impresa facile data l’ampia varietà di modelli disponibili attualmente sul mercato.

Prima di procedere all’acquisto è importante individuare il giusto modello per la propria automobile, eventualmente prendendo le misure dei sedili della propria vettura, per poter poi comprare i coprisedili più adatti. In commercio esistono anche modelli universali, compatibili quindi, con la maggior parte delle auto in commercio.

Un buon coprisedile deve garantire non solo la massima sicurezza e protezione, ma soprattutto assicurare un elevato comfort in tutte le stagioni dell’anno; è quindi fondamentale la scelta del materiale più adatto alle proprie esigenze che deve essere antisudore, traspirante ed ergonomico. In commercio esistono modelli realizzati in tantissimi materiali diversi per ogni gusto e stile della vettura, dai tessuti anche sintetici, alla finta pelle. Sul mercato è, inoltre, possibile trovare soluzioni realizzate in denim, in velluto o in neoprene che offre una buona protezione contro bevande, sudore e altre sostanze liquide.

In aggiunta questo accessorio deve essere facilmente lavabile e sfoderabile, dotato di solidi sistemi di tenuta ed eventualmente compatibile con gli airbag installati nei sedili.

Se si possiedono animali domestici meglio scegliere soluzioni dedicate; coperture realizzate appositamente, morbide, resistenti, impermeabili ed antiscivolo.

