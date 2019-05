Giustiauto: a maggio mega rottamazione e pronta consegna

Giustiauto srl concessionaria Fca Group di Pisa e Cascina desidera informare tutti gli automobilisti della provincia di Pisa dell'opportunità unica per il mese di maggio. E' infatti possibile acquistare per la prima volta con la Mega Rottamazione Fiat una nuova auto rottamando anche una vettura non di proprietà. Tale campagna consentirà a tutti di cambiare la propria vecchia auto. Per la prima volta per accedere all'incentivo non è necessario essere il proprietario del veicolo da rottamare né avere alcun vincolo di parentela. Basterà trovare un veicolo da rottamare e che ovviamente il proprietario sia d'accordo.

Da Giustiauto, grazie alla rinomata disponibilità dei veicoli in pronta consegna (1000 unità) e alla Mega Rottamazione è possibile massimizzare i vantaggi e avere la gamma Panda in pronta consegna a partire da 7.600 euro in caso di finanziamento oppure optare per un modello della famiglia Tipo in pronta consegna a partire da 11.500 euro in caso di finanziamento, con sconti che arrivano fino a 6.000 euro sulla gamma Fiat. Offerte irrinunciabili anche per la 500L, a partire da 12.700 euro, e per 500X, a partire da 15.500 euro. Tutti gli automobilisti potranno approfittare della promo tutti i giorni.