I migliori marchi di pneumatici estivi del 2020: la classifica di GripDetective

Il 15 giugno 2020 scadrà la proroga per il cambio gomme invernali, obbligatorio per chi monta un codice di velocità inferiore rispetto a quello del libretto. Quali sono i migliori marchi di pneumatici estivi del 2020 e quali, quindi, le gomme che si sono distinte nei test realizzati quest’anno dalla riviste specializzate? Per scoprirlo e per aiutare gli automobilisti nella scelta, GripDetective, piattaforma di recensioni e informazioni sui pneumatici, ha realizzato la classifica dei marchi 2020, segnalando le migliori gomme di ogni brand.

Migliori marchi di pneumatici estivi 2020: la classifica di GripDetective

1. Continental 4,43 (8 test)

2. Goodyear 4,4 (8 test)

3. Michelin 4,33 (9 test)

4. Vredestein 4,25 (7 test)

5. Dunlop 4,23 (3 test)

6. Apollo 4,16 (3 test)

7. Falken 4,16 (6 test)

8. Bridgestone 4 (6 test)

9. Fulda 4 (2 test)

10. Nexen 4 (3 test)

A vincere la classifica 2020 dei migliori marchi di pneumatici estivi è Continental, in vantaggio di un soffio su Goodyear. In realtà, le differenze sono davvero minime nelle prime 7 posizioni: su 5 punti totali, tra la prima e la settima classificata ci sono solo 0,27 punti! E anche nelle posizioni inferiori, scendendo la classifica, non abbiamo distacchi significativi. Cosa ci dice questo? Che le prestazioni generali dei brand, e quindi quelle dei pneumatici, stanno migliorando e sono sempre più vicine.

Ma torniamo alla classifica: un punteggio di 4,4 punti su 5, spalmato su 8 test è veramente impressionante. Le gomme Continental testate sono state il Premiumcontact 6, il Contisportcontact 5, l’Ecocontact 6 e lo Sportcontact 6 e tutte hanno mostrato performance eccezionali. Curiosamente, il punteggio di Continental è identico a quello dell’anno scorso.

Al secondo posto troviamo Goodyear: le gomme testate sono state l’Eagle F1 Asymmetric 5, l’Eagle F1 Supersport e l’Eagle F1 Asymmetric 3 ROF (la versione runflat). I primi due prodotti sono stati lanciati solo l’anno scorso e quindi hanno dimostrato subito di che pasta sono fatti. Da notare che Dunlop, appartenente allo stesso gruppo, arriva al quinto posto assoluto.

Al terzo posto troviamo Michelin, che l’anno scorso aveva vinto la classifica dei migliori marchi di pneumatici estivi. Non è, in ogni caso, un passo indietro: nel 2019 la casa francese era stata testata in 5 prove, quest’anno in 9, e la media è calata solamente di 0,17 punti. Della casa francese, sono scesi “in pista” il Primacy 4, il Pilot Sport 4, il Pilot Sport 4 SUV, il Pilot Sport 4 S e il Pilot Sport Cup 2.

Al quarto e al sesto posto troviamo il gruppo Apollo Vredestein, che anno dopo anno sta facendo passi da gigante. Di Vredestein ormai c’è poco da dire: la casa olandese realizza ottimi estivi (quest’anno sono stati provati l’Ultrac Satin e l’Ultrac Vorti), invernali e all season. Quello che davvero stupisce è il piazzamento di Apollo. L’Aspire XP è veramente un buon prodotto, evidentemente: 3 test e un punteggio di 4,16 su 5.

La Top 10 è completata da Falken (testati lo Ziex Ze914 Ecorun e l’Azenis FK510), che ormai è una garanzia, Bridgestone con l’ottimo Turanza T005, Fulda con SportControl e SportControl 2 (altro marchio di Goodyear, e con questo sono 3 in Top 10) e Nexen, che chiude la top 10 dei migliori marchi di pneumatici estivi del 2020 con la gomma N’Fera Sport.

Una segnalazione: l’ottima prestazione di Maxxis, che sta salendo anno dopo anno nelle classifiche. Maxxis è un marchio di Cheng Shin Rubber, azienda taiwanese che, piano piano, sta realizzando prodotti sempre più interessanti: due esempi sono il Premitra HP5 e il Victra Sport 5 testati quest’anno in ben 7 prove in totale. Vediamo la classifica completa.

La classifica dei migliori marchi produttori di gomme estive del 2020 è stata realizzata partendo dai 10 test estivi realizzati nel 2020, raggruppati per brand. Le valutazioni sono state rese omogenee traducendo i giudizi in una scala da 1 a 5: il massimo, 5, va ai pneumatici che hanno ottenuto il rating esemplare, ottimo, eccellente e via dicendo. Molto consigliato vale 4,5, consigliato e buono 4. Discreto e sufficiente sono convertiti in 3,5 e 3, rispettivamente, mentre consigliato con riserva corrisponde a 2 e non consigliato a 1. Dividendo la somma dei punteggi di ciascun brand per il numero di prove effettuate si ottiene il piazzamento complessivo del marchio. Per non falsare l’ordine, sono stati inseriti solo quei brand che sono stati testati in più di una prova.

Le riviste e gli enti ad aver effettuato un test sulle gomme estive nel 2020: Auto Zeitung, Gute Fahrt, ADAC-TCS-ÖAMTC, Auto Bild, Auto Bild Allrad, Auto Bild Sportcars, AMS, Sport Auto.