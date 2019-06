Le migliori moto 125: prezzi a partire da 4.000 euro

Le moto con una cilindrata di 125cc rappresentano, in molti casi, la prima occasione per scoprire il mondo delle due ruote. Modelli destinati principalmente ai sedicenni con patente A1, con una potenza massima limitata dal Codice della strada a 11 kW, circa 15 cavalli.

Moto dal design aggressivo ripreso dai modelli di maggiore cilindrata, divertenti da guidare e dalle raffinate soluzioni tecnologiche, con prezzi anche a partire da 4.000 euro.

Ecco, quindi, la nostra rassegna dedicata alle migliori moto 125 attualmente sul mercato.

Aprilia RS 125

Nella nostra rassegna non poteva mancare assolutamente l’Aprilia RS 125, una vera icona in questo segmento di mercato e punto di riferimento tra le sportive dedicate ai più giovani. Moto dal design accattivante che si caratterizza per il triplo faro anteriore, il raffinato telaio in alluminio con faro posteriore a led. Ricordiamo, inoltre, il pratico vano portaoggetti e la porta USB per ricaricare lo smartphone. Non dimentichiamo il propulsore raffreddato a liquido, 4T con 4 valvole, ad iniezione elettronica e lo scarico racing integrato nella parte inferiore. Infine il prezzo di 5.200 euro.



KTM 125 Duke

Se siete alla ricerca di una naked, ecco la KTM 125 Duke. Una moto che riprende l’impostazione stilistica della sorella maggiore Duke 1290 con forme aggressive e telaio in bella vista. Tra le sue caratteristiche ricordiamo il faro a LED, il display TFT, il motore monocilindrico a 4 tempi con iniezione elettronica e la trasmissione a 6 rapporti. Due le colorazioni disponibili, bianco e arancione, con un prezzo di 4.749 euro.

Aprila RX 125

Per gli amanti dell’off road, Aprilia propone la RX 125. Una Enduro con un robusto telaio a doppia culla in acciaio, con forcella a steli rovesciati da 41 mm. Non manca l’ABS Bosch, i cerchi a raggi da 21″e 18” con pneumatici tassellati e il cruscotto digitale multifunzione.

Non dimentichiamo il propulsore con distribuzione monoalbero a 4 valvole, raffreddamento a liquido e una coppia di 11,3 Nm a 8.000 giri. Infine il prezzo, l’Aprilia RX 125 può essere acquistata a 4.070 euro.

Honda CB125R

Concludiamo la nostra rassegna delle migliori moto 125 con la Honda CB125R; una naked dal look moderno, sorella minore della CB1000R, dotata di un raffinato motore monocilindrico 4 tempi raffreddato a liquido, con un peso complessivo di 125 Kg. Citiamo, inoltre, il telaio a traliccio in tubi di acciaio con piastre di rinforzo, il quadro strumenti LCD di ultima generazione, la fanaleria a LED ed un evoluto sistema ABS. Non dimentichiamo il prezzo, la Honda CB125R può essere acquistata a 4.490 euro.



