Neopatentati e assicurazioni: i consigli per i preventivi a Pisa

Il traguardo della patente di guida dell'automobile, indipendentemente dall'età alla quale si raggiunge, è sempre un momento di grande felicità e soddisfazione. Simboleggia la completa autonomia, nel caso dei diciottenni, dai genitori. Oppure dal partner per l'uomo o la donna che ne era sprovvista fino a qualche mese prima. Ma con la tanto agognata tessera rosa arrivano anche obblighi e normative da rispettare, nonché pagamenti da onorare. Uno di questi è l'assicurazione: esistono alcune accortezze da tenere ben presenti, nel caso dei neopatentati, per non incappare in sgradevoli sorprese.

1. Il Decreto 'Bersani'

Per i soggetti neopatentati (indipendentemente dall'età) è possibile ereditare la classe di appartenenza di uno dei genitori (o di qualsiasi altra persona all'interno del loro Stato di Famiglia). Questo consente loro di stipulare la prima assicurazione senza partire dall'ultima classe di merito (la 14esima) che è la più dispendiosa e che verrà affidata a chi non farà esplicita richiesta all'assicuratore per l'applicazione del Decreto al momento della stipula del contratto.