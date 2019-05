La patente di guida NCC: cos'è e come si ottiene

Cosa si cela dietro questa strana e misteriosa sigla di tre lettere?

NCC non è altro che l’esatto acronimo di "Noleggio Con Conducente", ovvero un servizio appartenente alla categoria dei trasporti pubblici non di linea, integrativo e supplementare ai trasporti di linea. Ti piace guidare e non hai problemi a metterti al volante per ore? Ti appassionano le professioni esclusivee desideri lavorare col tuo autoveicolo in totale autonomia? Hai voglia di un lavoro che non conoscerà mai crisi?

Se a tutte queste domande vi sentite di rispondere affermativamente, in tempi di crisi economica e lavorativa perdurante, la professione di autista NCC è quella che fa per voi. Si rivolge ad un'utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e di viaggio. Prestare servizio come autista NCC, quello che una volta veniva chiamato più o meno a ragione fare lo 'chaffeur', permette di godere di un particolare status, difficilmente fruibile oggigiorno in altre professioni o attività:

Totale autonomia ed artigianalità del proprio operato;

Utilizzo di autoveicoli d'alto livello;

Contatti con clientela esclusiva e prestigiosa ;

; Utilizzo dei più moderni strumenti 'automatici' per lo svolgimento della propria attività;

Agevolazioni bancarie 'ad-hoc' per eventuali mutui o prestiti d'onore.

Come si può lavorare nel settore NCC?

E' necessario avere tutte le carte in regola, ovvero: requisiti morali, economici e tecnici di prim'ordine:

Requisiti morali:

Per svolgere la professione in maniera ottimale è importante avere requisiti morali d'eccellenza come: massima educazione e puntualità, rispetto altrui, capacità di relazioni sociali e pubbliche, capacità di interloquire con la clientela ed un perfetto stile di guida rispettoso del Codice della Strada adattato alle esigenze di ogni passeggero.

Requisiti economici:

Per chi desidera acquisire il patentino o acquistare la licenza NCC è importante essere già in possesso di una quota significativa della spesa da sostenere, così da evitare mutui o prestiti fin troppo onerosi.

Requisiti Tecnico-Professionali:

- Patente B di guida conseguita da almeno 3 anni;

- Certificato di Abilitazione Professionale categoria KB da conseguire presso gli uffici della Motorizzazione Civile di competenza, previo esame orale da effettuare in loco. Una volta ottenuta l'abilitazione potrete guidare taxi e servizi di linea;

- Per diventare autista NCC a tutti gli effetti dovrete prima procedere con l’iscrizione in Provincia come conducenti di veicoli adibiti al trasporto pubblico. Sarà necessario aver superato un altro esame di idoneità;

- Infine l'iscrizione alla Camera di Commercio per iniziare l'attività.

Oggi poi, rispetto a prima per esercitare la professione è obbligatorio avere a disposizione una autorimessa a norma di legge per l’eventuale ricovero dei veicoli che utilizzerete per lavoro.

E' importante da ricordare che in Italia ogni Pubblica Amministrazione ha il potere di decidere in totale autonomia il numero di licenze da rilasciare con un bando pubblico annuale. Ovvero esiste una quota massima di licenze NCC per ogni città e comune. Motivo per il quale, se il limite massimo è superato, sarà necessario richiedere al Comune la licenza, oppure acquistare il 'patentino' da qualcuno che già la possiede. In quest'ultimo caso, per diventare autista NCC, dovrete mettere in conto di effettuare una spesa di qualche migliaio di euro.

