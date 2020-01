Tutti i vantaggi del copri parabrezza antighiaccio magnetico

L'inverno fa inevitabilmente rima con nottate gelide.

E, chi non ha la possibilità di mettere l’auto in box o in un posto coperto, si troverà ad affrontare l’inconveniente mattutino del parabrezza ghiacciato. Un inconveniente che ci costringere a passare diversi minuti al freddo per raschiare la superficie del vetro, completamente coperta dal ghiaccio. Tuttavia, la soluzione per evitare questa scomoda procedura esiste. Ed è rappresentata dal copri parabrezza antighiaccio magnetico, un accessorio un tempo costoso che oggi diventa è decisamente più economico.

Anche se antiestetico, questo accessorio è l’unico che ci permette di mantenere pulito il parabrezza evitando la formazione di ghiaccio e brina.

Conosciam dunque alcuni dei modelli presenti sul mercato:

E' di Aodoor il copriparabrezza realizzato in tre strati di film alluminizzato, con uno strato di cotone e uno di poliestere nero. Grazie alla sua composizione è in grado di resistere alle temperature più rigide, e non sono presenti corde antivento: per fissarlo, oltre ad appoggiare i magneti sulla carrozzeria, basta chiudere nelle portiere le due parti prolungate create per evitarne il furto.

Il copri parabrezza Orlegol ha ben sei magneti tutti avvolti all’interno del telo per non graffiare la carrozzeria. Anche questo prodotto, come altri modelli, può essere utilizzato anche in estate contro il sole. Le sue dimensioni? 210 x 120cm.

Il copri parabrezza antighiaccio magnetico proposto da iZoel, è tra i più economici in commercio. La sua superficie di colore nero agevola lo scioglimento del ghiaccio al sole. In estate invece è possibile invertirlo usando la parte argento verso l’esterno. I suoi sette magneti insieme ai due ganci che permettono di agganciarlo ai parafanghi, lo rendono molto fermo e teso anche in caso di forte vento. Le sue dimensioni sono di 210 x 120 cm.