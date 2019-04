Cambio olio del motore: un particolare da non dimenticare per la nostra auto. Dove farlo e quanto costa

La manutenzione dell'automobile è composta da una serie di operazioni che periodicamente devono essere effettuate: il pericolo, trascurandone anche soltanto una, è di provocare una serie di malfunzionamenti che poi potrebbero pregiudicare il funzionamento del veicolo. Una di queste azioni consiste nel cambio dell'olio, che ha delle mansioni molto importanti all'interno del motore e della componentistica dell'automobile: lubrifica gli organi meccanici del motore, protegge le superfici metalliche dalla corrosione, mantiene puliti i componenti con i quali entra in contatto ed aiuta inoltre il raffreddamento del propulsore. Il livello dell'olio, in sintesi, è un ottimo indicatore dello stato di salute della nostra vettura: è fondamentale quindi controllare periodicamente il livello dell’olio utilizzando l’apposita asta, ed eventualmente rabboccarlo in caso di necessità. E’ inoltre importante rispettare le tempistiche dei tagliandi e tenere sempre sotto controllo l'apposita spia sul cruscotto.

1. Quando cambiare l’olio

L’olio del motore va cambiato seguendo le indicazioni contenute all’interno del libretto di uso e manutenzione dell’auto. In generale è opportuno effettuare questa operazione ogni 15 mila chilometri circa per i veicoli a benzina e 30.000 km per quelli diesel. Inoltre insieme al cambio dell’olio va anche effettuata la sostituzione del relativo filtro che mantiene pulito il lubrificante raccogliendo le impurità che si creano durante la combustione.