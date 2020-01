I passaggi per recuperare la patente smarrita

La patente di guida è un documento che sostanzialmente abbiamo sempre con noi, per dimostrare la nostra identità ma soprattutto perché dobbiamo esserne obbligatoriamente in possesso quando guidiamo. Normalmente la teniamo gelosamente custodita nel nostro portafoglio, purtroppo può capitare di perderla o che ci venga sottratta assieme, appunto, al nostro portafoglio.

In caso di perdita o furto è necessario far fronte tempestivamente al problema per evitare ulteriori complicazioni: senza patente non si può guidare ed inoltre il nostro documento potrebbe essere utilizzato a fini illeciti.

Ecco cosa bisogna fare per tutelarsi e per recuperarla al più presto: