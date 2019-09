La concessionaria Clas presenta la convenzione esclusiva con Renault per Cna

La concessionaria Clas, operante nelle province di Pisa e Livorno con sede in via Pindemonte, ha presentato la settimana scorsa la convenzione esclusiva con Renault riservata ai soci Cna, insieme alla nuova gamma di veicoli commerciali in anteprima.

"E' l'unica che Renault ha attivato per il 2019 - spiega il direttore vendite Marco Rinaldi - e prevede una scontistica per gli associati Cna su tutta la gamma, non solo quindi per i veicoli commerciali, che certamente restano comunque i primi interessati per i professionisti, chi ha la partita Iva per intenderci. Copriremo noi i costi dell'iscrizione all'associazione nel caso chi non fosse socio dovesse fare un acquisto. In più seguiamo il cliente in tutta la parte fiscale e burocratica".

"Il vero vantaggio dei clienti business - aggiunge il direttore post-vendita Simone Cosimi - è poi l'assistenza. C'è una cura particolare, nelle tariffe per la manodopera e il costo dei ricambi, la velocità d'intervento e gli orari di disponibilità, fino alla dotazione di auto sostitutive".