Noleggio di veicoli commerciali: conviene?

Il noleggio a lungo termine dei veicoli commerciali costituisce un'ottima soluzione per coloro che necessitano di un furgone a scopo lavorativo: questa formula consente infatti di utilizzare veicoli sempre perfettamente funzionanti, grazie ad interventi di assistenza e manutenzione costanti.

1. Cos’è e come funziona il noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine è un servizio di mobilità professionale che fornisce un veicolo commerciale scelto dall’utente o azienda, semplicemente pagando un canone mensile; un servizio che non prevede alcuna spesa extra per la gestione e la manutenzione del veicolo.

La tipologia di veicolo viene, ovviamente, scelta in base alle specifiche esigenze lavorative dell’utente ed in sintonia con i servizi resi dall’azienda. Una formula che mette, quindi, subito a disposizione dell’azienda un veicolo nuovo, di solito anche ben equipaggiato.

Per quanto riguarda il canone, questo varia non solo in base al tipo di veicolo noleggiato, ma anche in base alla durata del contratto di noleggio e al tetto massimo di chilometraggio consentito. Inoltre, a seconda del tipo di contratto stipulato, può essere previsto il pagamento di un anticipo iniziale.