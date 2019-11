Auto di proprietà addio: scopri i vantaggi del noleggio a lungo termine

Una Banca che vuole tutelare gli interessi dei propri soci e fornirgli a ruota continua delle nuove opportunità, deve aggiornarsi costantemente sulle necessità di questi per essere quanto più efficace con la sua azione e con le sue iniziative. La convenzione di Banca di Pisa e Fornacette con Eschini Auto per il noleggio a lungo termine di automobili, è un perfetto esempio di come un’opportunità messa a disposizione dall’istituto di credito ai propri soci risponda perfettamente a un’esigenza sempre più diffusa.

Se, infatti, rivolgiamo il nostro sguardo indietro a non molti anni fa, ci rendiamo conto, non senza un certo stupore, di come ci sembrava sostanzialmente inconcepibile il poter pensare di non avere un’auto di proprietà.

L’acquisto dell’auto, in contanti o a rate, - che rispondeva a necessità di ordine pratico per una gran parte di italiani costretti a far uso del mezzo per una serie di attività quotidiane come andare al lavoro, portare i figli a scuola, viaggiare e così via - a causa della mancanza di una valida alternativa per gli spostamenti in termini di infrastrutture pubbliche, è stato per anni il solo modo per assicurarsi la libertà di spostamento.

Ma le cose cambiano e con esse i sistemi di produzione, le abitudini e i contenuti di offerta e domanda. Oggi, per esempio, è possibile usufruire quotidianamente dei benefici di un’auto senza la necessità dell’acquisto, cosa fino a non molto tempo fa inimmaginabile.

Sono state infatti concepite nuove forme contrattuali, inizialmente per rispondere al bisogno di muoversi agilmente e comodamente nelle città, sempre più caotiche e congestionate dal traffico, prive di parcheggi e piene di insidie di incidenti, con alto livello quindi di costi e di rischi: i servizi di car sharing danno sfogo a questa necessità, permettendo di fruire di un’auto senza doversi sobbarcare i costi di mantenimento del veicolo, di bollo, assicurazione e dell’affitto di un garage.

L'efficacia di questa soluzione ha fatto sì che ne è stata sviluppata una variante per soddisfare nello stesso modo i bisogni di chi utilizza l’auto con regolarità e per lunghi spostamenti extraurbani. Anche per chi si muove al di fuori delle grandi città per le esigenze di ogni giorno, è interessante, utile, e soprattutto conveniente, proporzionare la spesa per l’auto al suo effettivo utilizzo che, seppur continuativo, rimane pur sempre temporaneo.

Parliamo del noleggio a lungo termine i cui vantaggi sono molteplici: coperture assicurative, tasse di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale 24h/24h e la vettura sostitutiva sono infatti incluse nel canone di noleggio. Rimangono escluse, chiaramente, le spese per il carburante, ben poca cosa tuttavia rispetto ai costi fissi che comporterebbe l’acquisto di un’auto.

Se questo discorso è senza subbio valido in generale, come anticipato lo è ancor di più per i soci di Banca di Pisa e Fornacette grazie alla collaborazione tra l’Istituto di credito ed Eschini Auto, concessionaria Volkswagen con sede a Pisa e una filiale a Fornacette, che mette a disposizione dei privati un servizio di noleggio a lungo termine.

Per i soci di Banca di Pisa e Fornacette, infatti, sarà possibile noleggiare con zero anticipo, per 36 mesi, i modelli della casa automobilistica tedesca a un prezzo speciale e scontato.

Un’opportunità unica, certamente, ma non c’è tempo da perdere. L’offerta scade infatti il 31/12/2019.