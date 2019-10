I sapori delle "Terre di Pisa" sbarcano al Food & Wine Festival

Settantacinque produttori, 11 ristoranti del territorio pisano e poi esperti di vino e di olio, nutrizionisti dell’Università di Pisa e tanti appassionati hanno animato i numerosi eventi in programma nello scorso fine settimana alla Stazione Leopolda. L'evento, giunto quest'anno alla sua 8ª edizione, riservato ai prodotti e alle tradizioni agroalimentari delle #TerrediPisa ha avuto un numero di presenze record.

Durante la kermesse non sono mancate le occasioni per regalarsi un’esperienza non solo di gusto ma anche culturale, grazie ai sette show cooking, organizzati in collaborazione con ConfRistoranti, Fipe, Fiepet e Pisa Quality Restaurant. Protagonisti assoluti i ristoranti ed i cuochi delle 'Terre di Pisa' con piatti che hanno richiamato la tradizione pisana e toscana, realizzati rigorosamente con prodotti locali. Novità di quest’anno è stata l’animazione degli show cooking affidata a Rubina Rovini.

Una vetrina importante per i produttori che hanno potuto far apprezzare le proprie eccellenze, realizzate con materie prime di qualità e a km zero: dalla pasta alle salse, dall’olio ai formaggi, passando per i salumi e il tartufo il tutto accompagnato da ottimi dolci, birra, vino e liquori. Il vino è stato protagonista dei laboratori di degustazione guidata, con il supporto di sommelier di AIS e Fisar.

Non è mancata una sezione della kermesse dedicata ai più piccoli e ai loro genitori con il Festival dei bambini: uno spazio ludico-educativo. A concludere la tre giorni la tradizionale 'sfida' tra i produttori: un modo per valorizzare le imprese e promuoverne la conoscenza dei prodotti. A partecipare i formaggi pecorini prodotti dalle imprese partecipanti alla manifestazione.