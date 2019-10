C'è anche Pisa nella Guida Pizzerie d'Italia: "Per noi è un affare di famiglia!"

Tecnica, conoscenza, qualità ma soprattutto tanta passione. Sono questi secondo Luca D'Auria, titolare della pizzeria Fratelli D'Auria, gli ingredienti per una buona pizza. L'attività è stata in questi giorni inserita nella Guida Pizzeria d'Italia, redatta dal Gambero Rosso.

La pizzeria di Via Giuseppe Montanelli 18 a Pisa, è stata premiata con 2 "spicchi" su tre. 20 anni di storia per l'unica pizzeria napoletana della provincia di Pisa. Ecco le parole in questa video-intervista a Luca D'Auria, titolare della pizzeria Fratelli D'Auria: "Si potrebbe dire che per noi è da sempre un affare di famiglia, in quanto siamo cinque fratelli: quattro pizzaioli e uno chef".