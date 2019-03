Massima precisione in odontoiatria? Si può!

L’odontoiatria è quel ramo della medicina che si occupa di studiare cavo orale e denti, risolvendo le patologie che li colpiscono, a livello medico, chirurgico e protesico.

È, quindi, una disciplina in continua evoluzione che presenta innovazioni in campo chirurgico e strumentale.

Questo avviene sia per quanto riguarda gli interventi più complessi ed invasivi, sia per quanto riguarda la prevenzione; il microscopio è un valido aiuto per preparare e controllare i margini, rende possibile utilizzare fili di sutura molto sottili (che facilitano la guarigione), permette di individuare una carie allo stato iniziale, oppure delle microfratture dentali.

Proprio per garantire ai propri pazienti le migliori cure e attenzioni, offrendo diagnosi precise e cure efficaci, la Iris Compagnia Odontoiatrica si serve del microscopio operatorio, presente in ognuna delle sue cliniche, sia toscane che liguri.

L’impiego di questo strumento porta numerosi vantaggi: consente di eseguire ingrandimenti di dettagli anatomici impossibili da individuare a occhio nudo e permette la visione stereoscopica, ovvero fa sì che il dentista possa vedere la stessa immagine con entrambi gli occhi, con un conseguente migliore utilizzo degli strumenti e un maggior controllo delle manovre.

Inoltre, fornisce un tipo di illuminazione variabile e modulabile a seconda delle esigenze, così da mettere a fuoco esattamente il punto che interessa e affaticando meno la vista del medico.

Il microscopio è uno strumento utile a 360°, dalla diagnostica all’igiene orale, oltre che per la chirurgia conservativa, estrattiva e implantologia, ma non solo: riduce anche gli stress posturali e visivi del dentista (soprattutto durante gli interventi più lunghi), agevolandone il lavoro.

Iris è a Pisa presso il centro Forum in via Carlo Matteucci 38.

