Privati e aziende: con una piattaforma innovativa vincono tutti

Sentiamo spesso dire che la rete rende il mondo ogni giorno più piccolo accorciando le distanze, aumentando le interazioni tra utenti sparsi in tutto il mondo e centralizzando nelle mani di pochi colossi le risposte ai bisogni di un’utenza sempre più vasta ed esigente.

Certo, è difficile negare che la direzione intrapresa dal mondo nell’ultimo decennio sia questa, ma per alcuni servizi sentiamo ancora la necessità di un interlocutore conosciuto, affidabile e che sia in grado di rispecchiare i valori con cui siamo cresciuti e in cui crediamo fermamente.

Parallelamente a questa necessità di rassicurazione però, è innegabile che guardiamo con curiosità tutto quel che ci offre la rete, consci di come essa semplifichi i processi e, soprattutto, di come renda sostanzialmente immediate le riposte ai bisogni.

La fortuna di avere un istituto bancario legato al territorio, e in esso radicato, risolve in un colpo solo questa doppia esigenza, coniugando i vantaggi della tradizione e della territorialità con le potenzialità e la velocità della rete.

Un esempio concreto? Prendiamo la piattaforma “Privilegi” che Banca di Pisa e Fornacette mette a disposizione dei propri soci e delle aziende locali interessate a diventarne partner.

A ciascun partner viene dedicata un’apposita pagina con il dettaglio delle attività svolte e dei servizi erogati, mettendoli nelle condizioni di attirare nuovi potenziali clienti e allargare il proprio business, anche grazie a una costante comunicazione sui canali social e sulla newsletter di Banca di Pisa e Fornacette sulla piattaforma e sui sevizi dei partner.

La piattaforma “Privilegi”, insomma, è una vera e propria vetrina per le imprese socie dell’istituto e riproduce virtualmente un contesto territoriale fatto di interazioni sociali e commerciale in cui oltre ai partner, anche i privati escono vincitori: se i primi sono messi nelle condizioni di aumentare il proprio bacino di clienti e di conseguenza le vendite, ai secondi viene messo a disposizione l’accesso a sconti e offerte ad essi dedicati dalle aziende partner.

Un modello vincente, che solidifica i legami di un territorio messo così nelle condizioni di intraprendere un percorso di crescita comune e virtuoso: se vuoi farne parte, non ti resta che cliccare sul sito e compilare l’apposito form specificando il privilegio che si intende offrire ai soci della banca.