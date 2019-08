Prodotti di investimento online: una piattaforma innovativa rende tutto più semplice

Immagina: è sera e sei a casa seduto sul tuo divano per rilassarti dopo una lunga giornata di lavoro. All’improvviso un’idea comincia a ronzarti in testa: ti rendi conto che vorresti aderire a un fondo pensione per garantirti uno stile di vita come quello attuale un domani che avrai raggiunto l’età pensionabile. Il sistema retributivo è ormai un lontano ricordo e concedersi la possibilità di togliersi durante la pensione quegli sfizi accumulati negli anni passati a lavorare è un regalo che ti faresti ben volentieri, un giusto riconoscimento ai sacrifici fatti.

Ma il pensiero dell’iter procedurale e del via e vai presso gli uffici competenti ti distoglie subito da quel proposito che per un istante ti aveva accarezzato la mente. Certo, se solo fosse meno complicato aderire a un fondo pensionistico, attivare piani di accumulo e scegliere fondi di investimenti, trattandoli come normalissimi prodotti da mettere in un carrello virtuale come facciamo su un qualsiasi e-commerce… Tutto sarebbe molto più comodo, intuitivo. In poche parole: semplice.

Non sarebbe male, vero? Ecco, da oggi, fare tutto questo è possibile!

Grazie a InvestiOnline, la piattaforma di risparmio gestito di BccForWeb, il canale online della Banca di Pisa e Fornacette, gli utenti possono riempire il proprio carrello con i prodotti selezionati senza doversi prendere la briga di iniziare un nuovo rapporto con la banca: basterà infatti effettuare un bonifico dal conto corrente di cui si è già in possesso.

Non solo! Tramite la piattaforma l’utenza è messa nella condizione di poter scegliere il migliore investimento grazie a un ampio ventaglio di informazioni facilmente reperibili e consultabili: le performance storiche del fondo, i costi, la composizione del portafoglio, gli obiettivi del comparto e la documentazione del fondo.

Piena libertà d’azione dunque, che permette di scegliere in piena autonomia i propri prodotti, ma anche supporto professionale all’utenza: il cliente infatti potrà contare sul servizio gratuito di assistenza e sui consigli di un team di esperti sempre pronto a guidarlo verso la scelta migliore per valorizzare il proprio patrimonio.

Scegliere tra oltre 6400 Fondi & Sicav delle principali Case di Gestione sia italiane che estere, attivare piani di accumulo o aprire un fondo pensione, grazie a InvestiOnline diventa un gioco da ragazzi. In fondo, non basta che un click!