Riscopri il piacere di metterti in strada grazie a un scooter elettrico

Dopo quasi due mesi di quarantena, distanziamento sociale e spostamenti limitati, finalmente nelle scorse settimane abbiamo visto il progressivo allentamento di queste restrizioni: il lockdown è terminato e ora siamo pronti alla ripresa!

In questi giorni abbiamo quindi riscoperto il piacere di passeggiare al parco, di correre in campagna, di bere un caffè al bar con gli amici ma non solo: per molti italiani con la Fase 2 ritorna anche la voglia di mettersi in sella al proprio scooter, tornando così a vivere l’ebbrezza della guida su due, tre o perfino quattro ruote.

Infatti, una soluzione che ha sempre un riscontro positivo da parte dei piloti è il Qooder. Un nuovo concetto di mobilità intelligente, una nuova categoria di mobilità: il primo e unico veicolo al mondo con quattro ruote basculanti. La libertà e agilità delle due ruote, la comodità e sicurezza delle quattro ruote.

Questo scooter con motore termico a quattro ruote restituisce al guidatore un’esperienza sia emozionante che sportiva, ma al tempo stesso straordinariamente confortevole e sicura: grazie al sistema Hydraulic Tilting System (frontale e posteriore) – brevettato da Qooder – il mezzo si inclina come una moto mantenendosi sempre aderente all’asfalto grazie al contatto delle quattro ruote, azzerando di fatto il rischio di una caduta.

Ma non si tratta dell’unico punto di forza del mezzo: il design aerodinamico, il manubrio snello e maneggevole, il serbatoio da 14L, il motore centrale da 399cc con differenziale integrato e il quadro di bordo con contagiri, tachimetro e display a cristalli liquidi, contribuiscono all’eccellenza di questo scooter.

Provare per credere: il personale GT Auto – storica concessionaria pisana multi brand nata a fine degli anni ’80 e con sedi a Pisa, Livorno e Pontedera – sarà ben felice di mettere la propria esperienza al servizio della clientela interessata all’acquisto dei veicoli a marchio Qooder.

Ma le proposte di GT Auto in merito alla gamma degli scooter Qooder non finiscono qui: per chiunque fosse interessato all’acquisto dello scooter Qooder, in queste settimane viene proposta un’offerta imperdibile.

Si tratta di una formula di noleggio che prevede un riscatto qualora il cliente decida di optare per l’acquisto: agli interessati, sostanzialmente, viene noleggiato uno scooter per 2, 4 o 7 giorni, in cui potranno provare il mezzo.

Se successivamente si deciderà di acquistarlo, i soldi spesi per il noleggio verranno scalati dall'acquisto del mezzo nuovo o aziendale.

È tempo di riaccendere i motori, insomma, e GT Auto ti aspetta per aiutarti a farlo nel migliore dei modi.