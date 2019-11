Sconti e convenzioni: il vantaggio di essere socio!

Come ogni anno è tempo di regali. E dopo esserci prodigati nella ricerca di pensieri a misura dei desideri dei nostri cari, perché non pensare per un attimo a noi stessi guardandoci intorno alla ricerca di opportunità e occasioni?

Non mancano d’altronde promozioni, offerte, pacchetti e iniziative: bisogna solo trovare quel che più si adatta alle nostre esigenze e ai nostri bisogni.

Bene, se si è soci di Banca di Pisa e Fornacette, non si può rimanere delusi: basta provare a visitare il portale Privilegi per rendersene conto.

La lista di sconti e vantaggi infatti è ampissima e incontra tutti i gusti: si va dalle convenzioni con ristoranti, agriturismi, strutture alberghiere e negozi di abbigliamento, fino a prezzi esclusivi dedicati ai soci per servizi medici e sanitari, per l’iscrizione in palestra e molto altro. Per non parlare dei corsi gratuiti di inglese, di ballo, di fotografia, cucina e teatro.

L’offerta già ampia si arricchisce inoltre con due novità: innanzitutto la convezione con Eschini Auto - storica concessionaria Volkswagen con sede a Pisa e una filiale a Fornacette che permette ai soci della banca di usufruire a un prezzo vantaggioso di noleggi operativi di 36 mesi dei veicoli della casa automobilistica tedesca: una soluzione ideale per tutti coloro che, dovendo combinare l’esigenza di un utilizzo dell’auto al tempo stesso continuativo e temporaneo, preferiscono calibrare la spesa per l’auto al suo uso reale, senza dover sostenere i costi fissi che comporterebbe il suo acquisto.

La seconda novità è invece la convenzione con il Pisa Sporting Club: i soci potranno usufruire sia di uno sconto del 10% su tutto il merchandising ufficiale della società calcistica presso il negozio in Via Cesare Battisti 53 a Pisa, sia di uno sconto del 10% sulla quota di partecipazione ai campus calcio estivi.

Insomma, le opportunità per i partner di Banca di Pisa e Fornacette non mancano e, con il Natale ormai alle porte, non è il caso di lasciarsi sfuggire l’occasione per togliersi degli sfizi e farsi un meritato regalo.

Non è quindi il momento di perdere tempo! Banca di Pisa ti aspetta in filiale per ritirare la nuova carta socio con la quale poter accedere a tutti gli sconti e i vantaggi presso tutti gli esercenti convenzionati con il portale Privilegi.