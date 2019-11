Tradizione, innovazione e stagionalità: “Il Tocco” per un piatto unico!

Tra i piaceri della vita, senza dubbio, quello di mangiare riveste un posto d’onore: è veramente raro, infatti, che una persona non ami gustarsi la propria pietanza preferita. Ecco, quindi, che organizzare una serata al ristorante, con gli amici o con la famiglia, diventa quasi un rituale.

Si valuta la posizione della location, che deve essere comoda, piacevole e suggestiva; ci si lancia in ricerche approfondite di recensioni, informazioni, ispirazioni e scelte culinarie dei locali.

Quindi, ci si riunisce e si organizza una consultazione di gruppo per mettere a confronto pro e contro dei diversi ristoranti presi in considerazione.

Finalmente, si parte alla volta del locale giudicato migliore, pregustando l’idea di assaggiarne le specialità suggerite; la serata, poi, trascorre tra una chiacchiera e una risata, assaporando i vari piatti e scambiandosi assaggi e opinioni.

Mangiare è sì un piacere, ma non bisogna dimenticare la cultura del cibo: la scelta del posto perfetto deve ricadere su un ristorante il cui ambiente è piacevole, ma soprattutto il livello delle pietanze elevato.

Dunque, se sei un buongustaio e ti trovi dalle parti di Pisa, devi necessariamente fare tappa presso Il Tocco, un bel ristorante inserito nella suggestiva cornice del Lungarno Pacinotti.

Ciò che sorprende, però, non è solo lo splendido contesto, bensì l'ottima qualità delle pietanze: i piatti della tradizione italiana vengono riproposti in chiave contemporanea, utilizzando prodotti di altissima qualità della filiera corta. Il ristorante Il Tocco ha infatti deciso di aderire al consorzio MENSA (Mangiare locale E Naturale per la Sostenibilità Ambientale), per sostenere la qualità dei prodotti locali e l’ambiente.

Questo è il motivo per cui il menù del ristorante Il Tocco è accuratamente studiato e preparato seguendo la stagionalità dei prodotti forniti dalle aziende del territorio facenti parte del consorzio.

Il Tocco offre anche serate originali dedicate a temi o manifestazioni specifici. Organizza eventi e cene dedicate proprio a uno specifico prodotto in base alla disponibilità stagionale, per esaltarlo al massimo e farlo apprezzare in tutte le sue declinazioni.

Come già fatto in passato, cucina per CantinaJazz, uno spettacolo molto originale in cui si invita lo spettatore a vivere la particolare associazione tra vino, cibo e brani jazz.

Inoltre, Il Tocco prepara cene aziendali e feste di laurea personalizzate, ed è possibile anche pranzare nella pausa lavoro con piatti espressi e sfiziosi .

Non ti è venuta voglia di farti sorprendere dallo chef Luca, accompagnando le pietanze proposte con un ottimo calice di vino?

Allora scopri Il Tocco!

Si trova a Pisa, Lungarno, in via Pacinotti 21, ed è possibile prenotare al numero 050540784 oppure 3391907071.

Nell’attesa, dai un’occhiata ai menù e fatti venire l’acquolina in bocca.

