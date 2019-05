Una banca, tanti vantaggi! Il bello di essere soci

Essere socio di una banca può voler dire molte cose, ma è estremamente difficile che questa condizione vada oltre il lato prettamente economico del rapporto arrivando a poggiarsi su un legame fiduciario analogo all’affetto che permea le relazioni all’interno di un nucleo familiare. Questo stato di cose, tuttavia è prerogativa delle realtà più virtuose, dove banca e soci crescono fianco a fianco imparando insieme - anche dai propri errori -, raggiungono gli obiettivi prefissati e condividono i momenti di felicità. Certo, non è un compito facile: costruire un rapporto così profondo e strutturato richiede infatti tempo e lavoro affinché la reciproca fiducia nasca, cresca e diventi effettiva. Una missione difficile dunque, ma non impossibile! Ne sa qualcosa Banca di Pisa e Fornacette, che negli anni ha costruito un forte legame con i propri soci, lavorando giorno dopo giorno per la loro valorizzazione attraverso una serie di iniziative e attività vantaggiose.

Quali? Di ogni sorta: In primis le convenzioni per i soci presso le aziende partner della banca, che in questo modo possono promuovere in modo estremamente efficace le proprie attività.

In seconda battuta una serie di iniziative a prezzo scontato legate al mondo della cultura, dello spettacolo e della formazione, consultabili nell’apposito portale: corsi linguistici, eventi culturali, mostre, servizio biglietteria per la prenotazione di spettacoli e concerti sul territorio.

Ma non finisce qui! Banca di Pisa e Fornacette, infatti, viene incontro anche alle necessità di carattere pratico dei proprio soci, che possono godere di numerosi servizi bancari a condizioni vantaggiose, come mutui, polizze assicurative et similia. Un’attenzione che emerge, tra l’altro, non solo dai contenuti sopra evidenziati, ma anche dalla comunicazione, rapida e puntuale, con i soci. Per informazioni e assistenza, infatti, vengono messi a disposizione i canali più disparati: dal classico numero verde dedicato fino alla messaggistica istantanea di Whatsapp e Telegram, oltre ovviamente ai profili social.

E infine ci sono i viaggi esclusivi: non esiste d’altronde un momento di condivisione in grado di rafforzare i rapporti umani tanto quanto il viaggio.

Solo il vivere fianco a fianco momenti e esperienze indimenticabili può creare quel senso di appartenenza e di fiducia reciproca tipica della famiglia. È proprio per questo che Banca di Pisa e Fornacette organizza per i suoi soci vacanze speciali: il 10 giugno chiudono le iscrizioni per il viaggio previsto dal 21 al 29 settembre a Praga e Budapest, chiaramente a condizioni agevolate.

Una banca con tanti vantaggi e che ti porta in vacanza, proprio come una famiglia.