Abusivi a Pisa, il deputato Potenti (Lega): "Il degrado ha le ore contate, solidarietà al carabiniere aggredito"

"Quello che doveva essere un normale servizio di prevenzione e repressione dell'abusivismo in via Cammeo, luogo noto dell'abusivismo pisano localizzato nei pressi di piazza dei Miracoli, si é trasformato in un nuovo caso di aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A farne le spese un Carabiniere, proprio nel giorno del 204mo anniversario del Corpo. Un gruppo di venditori abusivi si é velocemente aggregato con intenti bellicosi non appena la pattuglia si é avvicinata al vicolo e non si é esitato ad interrompere il servizio pubblico aggredendo i militari. Oltre alla mia personale solidarietà al carabiniere ferito aggiungo quella di tutta la Lega. Un segnale preoccupante del degrado che ancora per poco Pisa dovrà subire". Lo dichiara in una nota il deputato della Lega Manfredi Potenti. "Domenica 10 giugno, infatti, si vota per eleggere il sindaco - sottolinea Potenti - e rinnovare il consiglio comunale. Se a livello locale la Lega sarà di certo in grado di risolvere questa piaga, non mancheremo di fornire ogni strumento normativo e mantenere l'impegno contenuto nel patto per la sicurezza con Pisa, disatteso dall'ex Ministro Minniti, e per cui ci si proponeva di far confluire su Pisa i necessari rinforzi di polizia".