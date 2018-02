'Mai più fascismi, mai più razzismi': anche il Tavolo dell'antifascismo di Pisa alla manifestazione di Roma

Adesione ufficiale da parte del Tavolo provinciale dell'antifascismo di Pisa alla manifestazione nazionale del 24 febbraio a Roma 'Mai più fascismi, mai più razzismi'.

"23 soggetti tra associazioni, organizzazioni sindacali, forze politiche hanno condiviso la valutazione che 'qui ed ora c'è una minaccia per la democrazia' e hanno chiesto a tutte le istituzioni democratiche un impegno straordinario perché l'indifferenza e la debolezza dello Stato non rendano possibile il ripetersi dell'avventura fascista che portò sangue, guerra e rovina - sottolineano dal Tavolo pisano - hanno organizzato una grande mobilitazione popolare per sottoscrivere l'appello 'Mai più fascismi, mai più razzismo', promuovendo per sabato 24 a Roma, una manifestazione nazionale e unitaria, che dovrà essere grande, popolare, pacifica, partecipata. Si stanno moltiplicando nel Paese, sotto varie sigle, organizzazioni neofasciste e neonaziste. Fanno leva sul disagio sociale ed economico, sulle legittime preoccupazioni dei cittadini. Sono presenti in misura crescente nella realtà sociale e sul web. Diffondono virus della discriminazione, della xenofobia, del razzismo, della violenza. I gravissimi fatti accaduti a Macerata il 3 febbraio ne sono la conseguenza. Sono la punta di un iceberg".



“Occorre rispondere - ha spiegato il presidente provinciale dell’Anpi di Pisa Bruno Possenti - con l'unità di tutte le forze civiche, associative, sindacali, politiche che si riconoscono nei valori della Costituzione nata dalla Resistenza e di tutti i cittadini di fede democratica. La manifestazione del 24 febbraio dovrà essere patrimonio di quanti hanno a cuore l'inalienabile valore della libertà. Dovrà dire al Paese 'Mai più fascismi, mai più razzismi'. Il raduno a Roma è previsto per le 13.30 in Piazza della Repubblica. Da qui si svilupperà il corteo per Piazza del Popolo, dove alle 15 inizierà la manifestazione”.

“Siamo testimoni - ha dichiarato il sindaco di Pisa Marco Filippeschi - di come sta crescendo nel paese e a Pisa una solidarietà ragionata e un calendario fitto di iniziative per dare una risposta alla presenza, anche in campagna elettorale, di forze politiche e movimenti che rappresentano i disvalori del fascismo. Auspichiamo una forte partecipazione alla manifestazione nazionale di sabato a Roma da parte dei sindaci dell’area pisana e da parte di tutto il tessuto civile di fede democratica”.