Consiglio Comunale: Alessandro Bargagna è il capogruppo della Lega

Il consigliere comunale Alessandro Bargagna è il nuovo capogruppo consiliare della Lega. Dopo l’elezione del consigliere comunale Alessandro Gennai (Lega) a presidente del Consiglio Comunale, precedentemente designato come capogruppo della Lega, è stato così ora designato come capogruppo consiliare per il Carroccio il consigliere Alessandro Bargagna.

Bargagna è nato a Pisa 34 anni fa. E’ il consigliere comunale più votato (oltre 9mila preferenze) dopo i consiglieri Gianluca Gambini (Lega) e Alessandro Gennai (Lega). E' direttore tecnico della sicurezza aeroportuale e security manager con esperienza decennale nel settore della vigilanza privata.

Gli altri capigruppo consiliari sono dunque per la maggioranza, oltre allo stesso Alessandro Bargagna (Lega), Maurizio Nerini (Noi Adesso Pis@-Fdi), Riccardo Buscemi (Fi) e Gino Mannocci (Pisa nel cuore), mentre per le minoranze, Giuliano Pizzanelli (Pd), Gabriele Amore (M5S), Antonio Veronese (Patto Civico) e Ciccio Auletta (Una città in comune).