All'aeroporto Galilei per la Palestina: accolto il volo da Tel Aviv

In solidarietà e sostegno al popolo Palestinese oggi abbiamo accolto all’aeroporto Galileo Galilei di Pisa il volo partito da Tel Aviv (scalo a Roma)

Alle 15.20 circa, quando lo scorrevole della porta a vetri degli “Arrivi” si è aperta, i passeggeri provenienti da Israele i loro occhi hanno richiamato l’ attenzione su piccoli manifesti che si muovevano nell’aria e si sono incrociati con mani che consegnavano loro un volantino.

Le frasi loro rivolte erano di due tipi: una di ben venuto nel caso il loro impegno sia rivolto a far ottenere il diritto alla vita, alla terra, al lavoro, alla casa, alla sanità, all’istruzione anche per il popolo Palestinese diversamente – se condividono, sostengono contribuiscono le politiche criminali e la repressione violenta della manifestazioni civili dei palestinesi che i governi israeliani attuano – sono stati invitati a sfruttare il soggiorno nella nostra città ad umanizzarsi, a studiare la nostra Costituzione.

Le manifestazioni di supporto e solidarietà al popolo Palestinese per quanto ci riguarda non si fermeranno qui: sino al 15 maggio,” Giornata della Terra e il diritto al ritorno” comprendendo iniziative di contrasto allo svolgimento delle prime tre tappe del Giro d’Italia in terra mediorientale, saranno nuovamente organizzate nella nostra città, come nel resto del paese.