Allarme criminalità, Salvini (Lega Nord): "Pisa sotto assedio. Tra poco si vota e le cose cambieranno"

“Ancora una volta - afferma Roberto Salvini, consigliere regionale della Lega - sui media pisani trova ampio spazio la tematica inerente ad una crescente microcriminalità che, nella città della Torre, pare essere senza fine”. “Furti, rapine e quant’altro di deleterio ci possa essere - prosegue il consigliere - sono diventati una triste realtà e gli abitanti sono sempre più indignati e spaventati da questo stato di cose che pare, come detto, purtroppo inarrestabile”.

“Una situazione vergognosa ed inaccettabile - precisa l’esponente leghista - che testimonia anche la palese incapacità dell’attuale amministrazione comunale che non ha mai affrontato, a nostro dovere, col giusto piglio questa vera e propria emergenza sociale”.

“Altro problema - sottolinea Salvini - è quello dell’atavica carenza di Forze dell’Ordine che, comunque, non possono avere il dono dell’ubiquità”. “Di una cosa siamo certi - conclude seccamente Roberto Salvini - i pisani dovranno ancora fortunatamente aspettare poco tempo per vedere un effettivo cambio di passo in città, pure sul delicato tema della sicurezza; fra una manciata di settimane, Pisa andrà al voto ed allora sarà tutta un’altra storia!”.