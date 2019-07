Allungare gli orari dei servizi educativi per aiutare i genitori che lavorano: votato odg

E' stato approvato, nel corso della seduta consiliare del 25 diugno scorso, un ordine del giorno proposto dal Gruppo Consiliare Noi Adesso Pisa - Fratelli d'Italia, primo firmatario Maurizio Nerini, sostenuto da tutta la maggioranza, che prevede l'invito al sindaco e alla Giunta di sostenere con impegno di spesa la realizzazione di attività educative finalizzate ad un allungamento dell'orario di uscita e anticipazione dell'orario di ingresso a scuola.

"L'ordine del giorno - spiega il gruppo in una nota - nasce dall'esigenza e dalla necessità di sostenere concretamente le famiglie partendo dalla realtà che nella quasi totalità dei nuclei familiari vede entrambi i genitori lavorare a tempo pieno. La finalità dell'ordine del giorno è quella di fornire un aiuto concreto ai genitori e alle famiglie che non sono in grado economicamente di potersi permettere una tata o che non possono contare sull'aiuto dei nonni o di altri parenti. Il prolungamento dell'orario dei servizi educativi consente ai genitori di conciliare la propria attività lavorativa con la gestione dei figli, anticipando l'orario di ingresso o posticipando l'orario di uscita".

Lo scopo è quello di realizzare politiche a sostegno alla genitorialità: "Se si vuole contrastare il calo di nascite - conclude il gruppo - si devono mettere in condizione le giovani coppie di creare una famiglia con misure che incentivino e supportino tale scelta".