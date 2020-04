Coronavirus, l'appello di Andrea Pieroni: "Coinvolgiamo anche lo sport nella ripartenza"

Anche il mondo dello sport sta scontando le difficoltà dell'emergenza coronavirus: il blocco delle attività sta strangolando le società sportive mettendole in forte difficoltà. Mancati incassi nei giorni di gara, quote di iscrizione, sponsor e servizi di ristorazione: il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Pieroni lancia l'allarme riguardo ad un comparto strategico per l'economia e la società della Toscana. "Nella nostra regione lo sport si traduce in 10.500 società, 400mila tesserati tra atleti, tecnici (20mila), dirigenti, ufficiali di gara. Almeno un milione di persone è coinvolto nelle attività. Anche la provincia di Pisa conta in ogni suo spicchio di territorio società sportive, di varia entità, ricche di attività e solido riferimento delle comunità in cui si trovano".

"Lo sport è luogo privilegiato di socializzazione, educazione, di integrazione e di crescita umana, non possiamo lasciarlo solo" è il monito del consigliere Pd. "Il Governo ha emanato in queste ore un primo provvedimento parziale con un bonus di 600 euro per i tecnici che collaborano con le società, ma non è sufficiente - avverte Perioni - serve che il credito sportivo sostenga le società con un prestito di almeno 10mila euro senza interessi. Occorre inoltre dilazionare le utenze che le società pagano per le strutture pubbliche e private e sarà necessario che la Regione Toscana, nell'ambito delle proprie possibilità, possa sostenere le società per l'attività che svolgono". Andrea Pierone conclude così il suo appello: "Lo sport interessa tutti ed è interesse di tutti. E nello sport e con lo sport si dovrà dare una piena ripartenza, dopo la fine di questa brutta vicenda, in cui tutti troveremo anche la gioia di tornare a fare attività sportiva"