Commissione urbanistica convocata in 24 ore: minoranze chiedono l'annullamento al Prefetto

Un solo giorno di tempo per studiare le carte, centinaia di pagine, con un metodo di convocazione della Commissione che non convince. Diritti in Comune e Partito Democratico hanno chiesto con una mail PEC al Prefetto di Pisa di annullare la seduta prevista per domani, 22 agosto, della 1° Commissione consiliare permanente, quella urbanistica, che dovrebbe discutere della 'Approvazione avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Pisa e Cascina' e della 'Variante semplificata al Regolamento Urbanistico e contestuale approvazione del Piano di Recupero Ex Ariston - Adozione'. La lettera a Castaldo è firmata dai capigruppo Auletta e Pizzanelli.

La lettera inviata a Castaldo pone vari problemi. Il primo è il ridotto arco di tempo utile per la valutazione dei contenuti, insieme ai dubbi sull'urgenza della convocazione. Si legge infatti che l'urgenza con sole 24 ore di preavviso non è motivata perché "è evidente dalla lettura dello stesso odg: si scrive infatti che la convocazione prevede discussione ed eventuale espressione di parere". Appare difficile anche operativamente trattare gli argomenti in esame: "Il solo materiale sul Piano Strutturale - scrive Diritti in Comune in una nota - consta di 326 pagine, mentre quello sulla variante ex-Ariston è composto da 21 file: il tutto, da esaminare in meno di 24 ore. Nei fatti, non solo non si mettono i consiglieri nelle condizioni di conoscere le pratiche per tempo, ma si formalizza ancora una volta che per Conti e la sua maggioranza la democrazia è un intoppo, un ostacolo da abbattere nel più breve tempo possibile. I commissari della Lega, inoltre, partecipano alle commissioni senza mai intervenire e cercando, al contrario, di limitare ogni spazio di discussione".

C'è anche una questione di ordine formale. "Con la convocazione di domani - spiega ancora il gruppo di Auletta - si crea inoltre 'uno stato di eccezione': dato che non sono presenti né il presidente né il vicepresidente della Commissione, e anche il consigliere anziano è assente, si fa convocare la seduta alla seconda consigliera anziana, con una procedura di dubbia legittimità". Nel dettaglio nella lettera al Prefetto si legge che "La convocazione risulta, inoltre, a nostro avviso, illegittima perché, seppur possa essere prevista la convocazione del 'Consigliere anziano', vi è tuttavia un errore nella determinazione dello stesso. Infatti il consigliere anziano effettivo della I° CCP risulta essere Manuel Laurora. La convocazione risulta quindi illegittima perché convocata da chi non era competente a farlo".

Conclude Auletta: "Quest'ultima convocazione costituisce un atto ancor più grave rispetto ai tanti che si sono verificati nei mesi scorsi: lo stesso assessore Dringoli si dovrebbe dimettere subito, visto che sta chiedendo lui questo iter accelerato. Gravissima è anche la posizione del presidente del Consiglio Comunale, che non tutela i diritti dei consiglieri confermandosi come un presidente fazioso, oltre che incapace. Che poi tutto questo avvenga sulle politiche urbanistiche non è un caso: il mattone è sempre redditizio. Per tutte queste ragioni, insieme con tutte le altre minoranze, abbiamo prima chiesto l'annullamento della Commissione urbanistica e poi, non avendo ricevuto risposta, ci siamo rivolti al Prefetto affinché intervenga a garantire il rispetto dei minimi principi di democrazia e trasparenza, calpestati dalla destra in modo così ignobile".