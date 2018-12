"Prima gli Italiani": il Consiglio Comunale approva il Bilancio di previsione

Il Consiglio Comunale ha approvato sabato 22 dicembre, dopo due giorni di discussione anche piuttosto tesa, il bilancio di previsione 2019-2021, insieme al documento unico di programmazione. La delibera è stata approvata con 22 favorevoli (quelli della maggioranza) 8 contrari (le minoranze, escluse Patto Civico assente alla votazione) e 0 astenuti. Durante l’esame delle pratiche ci sono stati dei momenti di tensione tra il gruppo della Lega e le minoranze. In particolare con il PD e con Diritti in Comune che hanno accusato la maggioranza di approvare un documento discriminatorio.

Esulta il gruppo della Lega che durante l'approvazione del testo ha alzato dei cartelli con la scritta 'Prima gli Italiani, Lega Pisa'. "Con l’approvazione di questo bilancio - dichiarano gli assessori alla Sicurezza e alle Politiche Sociali, Giovanna Bonanno e Gianna Gambaccini - possiamo avere quelle risorse indispensabili che ci consentiranno di passare dalle parole ai fatti. Vogliamo combattere la marginalità sociale, l’emergenza abitativa e l’insicurezza e questo bilancio contiene proprio ciò che occorre. Da gennaio partiranno tante iniziative come il percorso di sgombero del campo nomadi di Oratoio che abbiamo già finanziato, le operazioni antidroga e di presidio del territorio nel centro storico e nelle periferie".

Soddisfatto anche il gruppo di Nap-Fdi. "Siamo estremamente contenti perché due ordini del giorno da noi proposti, con le firme di tutto il centrodestra, hanno trovato accoglimento. Il primo riguarda le 'Misure a sostegno dell'economia locale e dei prodotti tipici', prima firmataria Giulia Gambini, per favorire la nuova apertura nel centro della città di attività economiche legate alle tipicità e tradizioni del territorio. Il secondo a favore della genitorialità, primo firmatario Maurizio Nerini, in pratica il famoso 'Bonus bebè' cioè un buono da poter utilizzare nelle farmacie comunali unicamente per l’acquisto di prodotti per l’infanzia: pannolini, latte in polvere, omogeneizzati, medicinali".

Critica invece la posizione di Diritti in Comune che parla di "un bilancio la cui attendibilità non sussiste: infatti, come negli anni precedenti con il centrosinistra, Conti e la Lega danno il via libera ad un piano degli investimenti, che si fonda sulla vendita di patrimonio pubblico per 9 milioni di euro per l’annualità 2019, e così anche per il 2020 e il 2021, totalmente irrealizzabile".

Ma è soprattutto sui temi sociali che si concentrano le critiche di Diritti in Comune. "E' qui che si registrano i tagli più significativi - scrive il gruppo - in particolare sul settore dell’accoglienza e della infanzia. Sulle politiche abitative non si stanzia alcuna risorsa sulle manutenzioni straordinarie delle case popolari, né per recuperare gli alloggi pubblici attualmente vuoti, circa un centinaio, per i necessari lavori di messa a norma". Nel mirino anche alcuni passaggi del Dup che "sotto lo slogan 'prima gli italiani' - scrive Diritti in Comune - costituiscono veri e propri atti discriminatori, come sancito dalla recente sentenza del Tribunale di Milano sul caso Lodi. La discriminante ancora una volta è tra chi cerca di attuare la Costituzione e i principi in essa contenuti e chi cerca di stravolgerla in tutti i suoi capisaldi".