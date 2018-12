Approvazione legge edilizia residenziale pubblica in Regione: il commento di Alessandra Nardini (PD)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Regione Toscana è in prima linea nel garantire il diritto alla casa e lo dimostra l'approvazione di questa legge sull'edilizia residenziale pubblica, che garantisce più equità, più autonomia ai Comuni e maggiore efficienza grazie al contratto di servizio unico per tutti i soggetti gestori. La legge è un buon risultato, frutto di un confronto proficuo nella maggioranza e con tutti gli stakeholder del settore e dimostra che quando il PD promuove un dialogo nel centrosinistra arriva a misure coerenti con i propri valori e utili a rispondere alle cittadine e ai cittadini che ne hanno più bisogno. L'indisponibilità della Lega a votare il testo, infine, ci dà garanzie sulla natura davvero equa e sociale del provvedimento. Abbiamo visioni diverse di società e lo abbiamo dimostrato anche stavolta. Noi sappiamo che la casa è un diritto fondamentale e non dimentichiamo che ci sono ancora molte famiglie che attendono un alloggio. Per questo servono nuovi investimenti e speriamo che dal Governo emerga questa priorità.