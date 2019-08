Commissione Urbanistica: via libera al piano di riqualificazione dell'ex Cinema Ariston

Via libera, ieri mattina, dalla Commissione Urbanistica del Comune di Pisa al piano strutturale intercomunale e al piano di riqualificazione dell’ex Cinema Ariston nel quartiere di San Martino. Il sì è avvenuto dopo una relazione dell’assessore all'Urbanistica Massimo Dringoli e della responsabile dell’ufficio Urbanistica del Comune di Pisa, Daisy Ricci. I consiglieri comunali di opposizione, Giuliano Pizzanelli e Marco Biondi, entrambi del Pd, non hanno partecipato alle votazioni, abbandonando la seduta, sostenendo “alcune irregolarità nella convocazione di questa stessa Commissione Urbanistica” le quali, però, poi sono state chiarite dal vicesegretario comunale che ha spiegato la correttezza e la regolarità sia della convocazione che della documentazione inviata.

Per quanto riguarda il primo provvedimento, piano strutturale intercomunale, hanno votato a favore i consiglieri comunali Alessandro Bargagna (Lega), Emanuela Dini (Lega), Alberto Conversano (Lega), Marcello Lazzeri (lega) e Giulia Gambini (noiadessopis@-Fdi). Per quanto riguarda invece il secondo provvedimento, piano di riqualificazione dell’ex Cinema Ariston, hanno votato a favore i consiglieri comunali Annalisa Cammellini (Lega), Emanuela Dini (Lega), Alberto Conversano (Lega), Marcello Lazzeri (Lega) e Giulia Gambini (noiadessopis@-Fdi). Presenti ai lavori di questa Commissione anche il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, e Teresa Arrighetti rappresentate per Diritti in Comune. La consigliera comunale Emanuele Dini (Lega) ha svolto le funzioni di presidente di questa Commissione Urbanistica.