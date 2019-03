Polizia Municipale, semaforo verde in Consiglio: approvati i Regolamenti

"Approvati dalla maggioranza in Consiglio comunale, a tempo di record, il regolamento di polizia urbana e il regolamento per la disciplina delle armi e dei presidi per la difesa personale. Dotiamo la nostra Polizia Municipale degli strumenti necessari per contrastare illegalità e microcriminalità. Atti concreti per una Pisa più sicura!". E' il commento soddisfatto del sindaco di Pisa Michele Conti al termine della seduta del Consiglio in cui, prima del previsto (erano in programma 7 giornate di sedute consiliari), sono stati approvati i due provvedimenti che riguardano l'organizzazione e i compiti degli uomini del Comando di via Battisti.



Già nel pomeriggio era apparso probabile, con il ritiro degli emendamenti da parte delle opposizioni e il disco verde per il taser, il manganello e lo spray urticante in dotazione ai vigili urbani, di poter veder ridotti i tempi di discussione dei due regolamenti.