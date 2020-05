Consiglio comunale: gli appuntamenti di maggio

Questa mattina, lunedì 4 maggio, alle 10, in videoconferenza, il presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Pisa, il consigliere comunale Maurizio Nerini (Nap-Fdi), ha convocato una nuova riunione con il seguente ordine del giorno: “Riorganizzazione della mobilità urbana in relazione alla fase 2”. Questo argomento è stato richiesto dal consigliere comunale Francesco Auletta (Diritti in Comune). La relazione introduttiva a questa riunione sarà tenuta dall'assessore comunale alla Mobilità urbana, Massimo Dringoli, e dal direttore di PisaMo, Alessandro Fiorindi.



Martedì 5 maggio, dalle 15 alle 18,30, in videoconferenza e in diretta streaming dal sito internet del Comune di Pisa, si terrà invece, come convocata dal presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, una nuova seduta del Consiglio comunale. Oltre a quest’ultima riunione, il Consiglio comunale si riunirà anche martedì 19 maggio, probabilmente con lo stesso orario e modalità di partecipazione. Infine, mercoledì 6 maggio, alle 10, in videoconferenza, si terrà una nuova riunione della Commissione Politiche Sociali del Comune di Pisa per una valutazione del lavoro fin qui fatto dopo aver esaminato la situazione determinatasi nella nostra città, in conseguenza della pandemia, sotto l’aspetto, tra l’altro, dell’emergenza abitativa, degli anziani, dei detenuti e dei disabili. Il presidente di questa Commissione comunale è il consigliere comunale Marcello Lazzeri (Lega).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.