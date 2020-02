Consiglio Comunale: corruzione e trasferimento dell’ufficio turistico al centro della seduta

In apertura della seduta del Consiglio Comunale di domani, martedì 18 febbraio (dalle 14,30, Sala Delle Baleari), ci sarà un question time della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd) sul trasferimento dell’ufficio turistico del Duomo a Palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa. Gli risponderà l’assessore al Turismo, Paolo Pesciatini. Poi il Sindaco, Michele Conti, farà una breve comunicazione sulle funzioni di responsabile della protezione dei dati. Successivamente verranno discusse alcune interrogazioni ed interpellanze.

In seguito i consiglieri comunali voteranno i nuovi sindaci revisori (Giuseppe Pandolfini, Sauro Rossi e Gianni Bitossi). Infine, per iniziativa dei consiglieri Francesco Auletta (Diritti in comune) e Matteo Trapani (Pd), verrà discussa l’inchiesta giudiziaria al centro in questi giorni delle cronache cittadine. Dopo la seduta di domani, martedì 18 febbraio, la prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà martedì 25 febbraio, dalle 14,30, in Sala Delle Baleari. Come di consueto è previsto per tutte le sedute del Consiglio Comunale la diretta streaming.