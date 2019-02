Caso Laurora, centro per il rimpatrio, stazione Leopolda: gli argomenti del Consiglio Comunale

Sarà ricco di temi sentiti, fra infrastrutture e polemiche, il Consiglio Comunale di domani, martedì 19 febbraio, dalle ore 14.30 in Sala delle Baleari.

Si parte dal necessario riequilibrio delle composizioni delle Commissioni Controllo e Garanzia del Consiglio Comunale, a seguito dell'uscita dal gruppo della Lega del consigliere Manuel Laurora. Questi infatti, a seguito all'episodio di non essersi alzato al minuto di silenzio per le vittime dell'Olocausto, ora si trova da solo nel gruppo misto. Collegata a questa discussione ci sarà il voto dell'ordine del giorno con primo firmatario il consigliere Auletta ('Diritti in Comune') che chiede le dimissioni dello stesso consigliere.

Successivamente sono previsti 6 question time. Il primo, del consigliere Auletta, è sulla possibile apertura di un Cpr per immigrati a Coltano. Il secondo, sempre del consigliere Auletta, è su un'affermazione dell'onorevole Edoardo Ziello, e cioè si chiederà "se è vero che sono state date indicazioni ai dirigenti comunali di privilegiare, negli appalti, le ditte locali". Il terzo è invece del capogruppo consiliare del Pd Giuliano Pizzanelli, ed è sulla proposta del sindaco di Pisa Conti di trasformare la Stazione Leopolda da centro per eventi a mercato coperto per i prodotti locali.

Il quarto è del capogruppo consiliare di Forza Italia Riccardo Buscemi (che è anche vicepresidente del Consiglio Comunale), ed è su di una persona disabile lasciata da sola nella hall dell'aeroporto. A questi primi 4 question time risponderà il sindaco. Il quinto, del consigliere Auletta, è sul possibile depotenziamento della Stazione Ferroviaria, risponderà l'assessore all'urbanistica Massimo Dringoli. Il sesto ed ultimo è della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd) ed è sulla chiusura della sezione 3 anni della Scuola Agazzi de 'I Passi'. Gli risponderà l’assessore alla pubblica Istruzione Rosanna Cardia.

La seduta del Consiglio Comunale poi proseguirà con la discussione sulla stazione Marconi di Coltano dopo il ritiro della Telecom a ristrutturala: una interrogazione è stata presentata dai consiglieri Olivia Picchi, Matteo Trapani e Maria Antonietta Scogliamiglio, tutti del Pd. Poi si tratterà della Foiba di Basovizza quale patrimonio dell’umanità, una mozione è stata presentata da Maurizio Nerini, capogruppo consiliare di Noi Adesso Pisa; del sostegno ai lavoratori dell'Avr, presentata una mozione prima firmataria la consigliera Annalisa Cammellini (Lega).

Per iniziativa della Giunta Comunale si discuterà: del regolamento sulle tariffe per la sosta; dei nuovi membri per il Comitato delle Repubbliche Marinare, e, infine, del progetto per la realizzazione del nuovo polo didattico della facoltà d'ingegneria d'Università.