Consiglio Comunale: si vota la mozione di revoca al Presidente Gennai

Si terrà oggi, martedì 24 settembre dalle 14.30 in Sala delle Baleari, la nuova seduta del Consiglio Comunale di Pisa. Diretta streaming dal sito internet del Comune. All’ordine del giorno, come di consueto, molti argomenti in discussione.

Si comincia con la votazione della mozione di revoca del Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, presentata dai consiglieri comunali di minoranza del Pd, M5S e dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune). Unico a non promuovere la mozione nella minoranza il consigliere di 'Patto Civico' Antonio Veronese. La mozione di revoca del Presidente del Consiglio Comunale può essere presentata solo da almeno un quarto dei consiglieri comunali e occorre, inoltre, perché diventi efficace, una maggioranza assoluta, cioè il voto favorevole di 17 consiglieri comunali, mediante scrutinio segreto. I consiglieri comunali sono 33 compreso il sindaco, Michele Conti.

Successivamente, per iniziativa dell’amministrazione comunale, i consiglieri comunali voteranno il nuovo disciplinare delle aree verdi e una modifica al Regolamento Urbanistico per la costruzione di una Rsa, residenza sanitaria assistenziale, a Barbaricina. "Il nuovo disciplinare per l’adozione delle aree verdi e degli elementi di arredo urbano di proprietà comunale - ha spiegato il presidente della Commissione Urbanistica Maurizio Nerini - dopo un’ampia discussione nella Commissione urbanistica, con suggerimenti e modifiche, prevede uno strumento snello per queste adozioni, troveranno sicuramente un riscontro favorevole da parte dei cittadini. Il secondo atto prevede invece la modifica al Regolamento Urbanistico con una residenza per anziani al posto di una chiesa, in una zona ad oggi incolta e inserita in un quartiere che ha già diversi luoghi di culto. Una intelligente riconquista degli spazi che apre ad una vasta utenza dei quartieri di Barbaricina, Cep e San Rossore, in un momento storico in cui la popolazione invecchia, le esigenze cambiano e nasce l’opportunità di dare spazi decorosi inseriti in un ambiente circostante di tutto rispetto".

Infine, grazie ad una interpellanza del consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune) a cui gli risponderà l’assessore all’ambiente Filippo Bedini, si discuterà di rifiuti urbani e, grazie ad una interpellanza della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), a cui gli risponderà la vicesindaco Raffaella Bonsangue, si discuterà anche di strade e viabilità a Coltano.

Le prossime sedute del Consiglio Comunale si terranno martedì 1, martedì 8 e martedì 22 ottobre.