Consiglio comunale, gli argomenti: parco di Cisanello, raccolta differenziata e crocifisso in sala Regia

Domani, giovedì 5 aprile dalle 15, in Sala Regia del Comune di Pisa, nuova seduta del Consiglio Comunale. La diretta dell'assemblea sarà trasmessa in diretta streaming sul sito internet del Comune. L’apertura dei lavori, come di consueto, sarà dedicata alla discussione dei question time cioè domande dei consiglieri comunali con risposta immediata da parte dell’amministrazione comunale.

Il primo, della consigliera Virginia Mancini (FI) è sulla situazione di degrado sul lungomare di Marina di Pisa dopo il mercato di lunedì 2 aprile. Il secondo, del consigliere Ciccio Auletta (Ucic-Prc), è su eventuali richieste al Comune da parte delle Corte dei Conti in relazione alle cosiddette fideiussioni tossiche. Il terzo, del consigliere Maurizio Nerini (noiadessopis@fdi-an), è sulla raccolta differenziata a Marina di Pisa. Il quarto, infine, del consigliere Raffaele Latrofa (Pisa nel cuore), è sugli allagamenti nel quartiere di San Marco.

Successivamente la seduta si occuperà dell'interrogazione del consigliere Juri Dell’Omodarme (Art.1-Mdp) su Toscana Energia e di alcune interpellanza come quella, ad esempio, dei consiglieri Marco Ricci e Ciccio Auletta (Ucic-Prc) sul futuro Parco Urbano di Cisanello.

Infine, l’assemblea cittadina sarà chiamata a deliberare su alcune proposte: la prima del consigliere Ciccio Auletta (Ucic-Prc), su un patto di amicizia da stringere tra la nostra città e la municipalità di Derik Al-Malikiyah (è una città curda che si trova nel nord della Siria); la seconda, su iniziativa del consigliere Odorico Di Stefano (I Riformisti), sull'intitolazione a Umberto Eco di un luogo di rappresentanza della cultura della nostra città; infine, su iniziativa, questa volta, della consigliera Virginia Mancini (Fi), sull'esposizione, nella sala Regia del Comune di Pisa, di un crocifisso.

La prossima seduta del Consiglio Comunale sarà decisa domani nel corso della Conferenza dei capigruppo, (probabilmente si terrà il prossimo martedì 10 o giovedì 12 aprile). Le sedute del Consiglio Comunale non potranno, comunque, essere convocate dopo il 24 aprile, essendo state fissate le elezioni amministrative, com'è noto, per il prossimo 10 giugno.