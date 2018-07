Arresti ed espulsioni, plauso dell'amministrazione: "Grazie alle Forze dell'Ordine, lavoriamo alla sicurezza"

I risultati dell'azione di controllo del territorio delle Forze dell'Ordine di ieri, 3 luglio, sono accolti positivamente dalla nuova amministrazione comunale a trazione leghista.

L'assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno ha commentato: "Stiamo lavorando per la sicurezza della nostra città e dei nostri concittadini ed è proprio per questo che abbiamo chiesto un aiuto da parte delle massime autorità dello Stato. I miei ringraziamenti sono rivolti all'operato di tutte le Forze dell'Ordine, nonché al sostegno e all'interessamento del Ministro degli Interni Matteo Salvini. A breve cominceranno altre operazioni funzionali al contrasto dell'abusivismo commerciale prevedendo delle postazioni fisse della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine nelle zone più calde della città".

"Sono stati espulsi altri tre extracomunitari che stanziavano a Pisa - aggiunge il deputato e segretario della Lega Edoardo Ziello - con il supporto di Roma si può fare del bene per la nostra città, a differenza di quanto sosteneva il Pd, e lo stiamo dimostrando con fatti concreti. Il nostro assessore avrà tutto l'aiuto possibile". Ha aggiunto poi la vicesegretaria regionale della Lega Susanna Ceccardi: "Grazie al magistrale intervento delle Forze dell'Ordine, in una settimana, siamo già a quota sei espulsioni di irregolari con reati a carico. Il vento è cambiato, e per delinquenti e irregolari tira una brutta aria... per gli onesti cittadini invece si comincia a respirare molto molto meglio!".