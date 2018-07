Articolo 1 - Mdp presenta i nuovi coordinamenti: "Falsa partenza della nuova amministrazione"

Approfondimenti Conferenza programmatica provinciale di Articolo Uno Mdp Pisa

Sabato 21 luglio nella sede di Articolo Uno - Mdp di Pisa si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei nuovi coordinamenti, provinciale e cittadino, eletti nell'assemblea provinciale di lunedì 16.

I coordinatori, il crespinese Andrea Califano (dottorando di 27 anni) per il provinciale e il pisano Andrea Marchetti (35 anni, avvocato e ricercatore) per il cittadino, hanno evidenziato come il movimento sia impegnato in un'operazione di rinnovamento e ascolto: "Tra i componenti - spiega il partito in una nota - rientrano alcuni giovani che vogliono mettere a disposizione le loro forze e le loro competenze per tornare ad allacciare anche sul nostro territorio rapporti con associazioni, comitati, liste civiche e con molti cittadini delusi dall'attuale situazione politica e dallo sfarinamento complessivo delle forze della sinistra".

Ad esempio, Elisa Gini, diciannovenne di Pontedera, Virginia Volpi (22 anni) e Angelo Cuzzola (27 anni). "Le priorità in questo momento sono due - ha precisato Andrea Califano - allargare il più possibile l'interesse, il coinvolgimento e la partecipazione in vista del processo costitutivo di Liberi e Uguali, e iniziare a lavorare, soprattutto con l'ascolto di chi sul territorio si impegna nelle varie piccole e grandi situazioni problematiche, in vista delle elezioni amministrative del 2019, che riguarderanno alcuni importanti comuni della provincia in cui non vogliamo si ripeta quanto successo a Pisa".

E qualche commento proprio sulle prime mosse della Giunta pisana lo ha rilasciato invece Andrea Marchetti: "Si è trattato di una falsa partenza: la destra aveva fatto una campagna elettorale tutta improntata sul cambiamento e sulla legalità, e a un mese dalle elezioni ci troviamo con una maggioranza bloccata per l’elezione di un presidente del consiglio comunale incompatibile e per la nomina, gravemente inopportuna, di un assessore coinvolto in una vicenda giudiziaria che vede vittima una donna e che si è conclusa con una condanna al risarcimento del danno. E' piuttosto singolare parlare di rispetto delle regole e sicurezza se non sono per prime le istituzioni cittadine ad informare pienamente l’esercizio delle funzioni amministrative e l’attività politica in generale ai principi di trasparenza e legalità".

I coordinamenti

PROVINCIALE

COORDINATORE Califano Andrea Crespina COORDINAMENTO Casarosa Sabrina Cascina Catalanotto Elisabetta San Miniato Dello Sbarba Rosa Pisa Fontanelli Paolo Pisa Garosi Isa Buti Gini Elisa Pontedera Greco Giovanni Cascina Marchetti Andrea Pisa Mencacci Ivan Casciana T.Lari Pratali Giacomo Buti Vanni Sandro Montopoli V.no