Auletta (Ucic-Prc-Possibile) contro la maggioranza: "Svuota il Consiglio delle sue funzioni"

"Provare a svuotare il Consiglio Comunale delle ultime funzioni rimaste, in modo da poter agire indisturbato con slogan e propaganda: è questo il biglietto da visita del cambiamento della nuova amministrazione leghista". E' quanto denuncia il consigliere di Ucic-Prc-Possibile, Ciccio Auletta.

"Da quando il Sindaco è stato eletto ad oggi - scrive in una nota Auletta - si sono svolte 3 sedute dell'assemblea cittadina e già in ben due occasioni la maggioranza, volutamente, ha lasciato l'aula intorno alle 18, facendo mancare il numero legale e provocando così la chiusura dei lavori della seduta, in modo da evitare il voto sugli atti presentati dalle minoranze. Anche le due Commissioni di controllo e garanzia non sono state ancora convocate, dopo quasi due mesi, neanche in prima seduta, per l'insediamento e l'elezione del presidente e del vicepresidente".

Secondo Auletta si tratta "di segni evidenti della assoluta debolezza di questa maggioranza che non è in grado di reggere nessun confronto politico pubblico, non avendo un progetto per la città. E su questo purtroppo eravamo stati facili profeti sin da subito, evidenziando come la vittoria del centrodestra a Pisa fosse più il risultato di un voto politico, trascinato dalle dinamiche nazionali e dalla continua propaganda intollerante e razzista del Governo, piuttosto che di un consenso costruito su un'idea e una proposta di città, alternative a quelle del centrosinistra".

"Una destra - prosegue Auletta - che sta militarizzando in maniera sistematica le sedute del Consiglio Comunale con decine e decine di agenti della polizia municipale, negando alle cittadine e ai cittadini il diritto di assistere alle sedute. Una maggioranza pilotata dal duo cascinese Ceccardi-Ziello mentre il sindaco Conti fa la comparsa, e anche qualche brutta figura come nel caso dell'ultimo Consiglio in cui chiede di ritirare una delibera da lui stesso firmata, in quanto non ne conosceva il contenuto".

"Occorre - conclude il consigliere di Ucic-Prc-Possibile - ridare dignità e senso ad un Consiglio Comunale che la Lega prova ad annullare, occorre dire basta alla blindatura di Palazzo Gambacorti, occorre porre un argine alle politiche discriminatorie e antisociali che questa Giunta ha già cominciato ad intraprendere. Occorre vincere la battaglia per le dimissioni di Andrea Buscemi, emblema oggi della cultura della violenza. Per quanto ci riguarda, continueremo attraverso un percorso partecipato ed aperto a costruire l'alternativa a questa maggioranza e quindi a raccontare, denunciare, contrastare con tutte le nostre forze i comportamenti, le dichiarazioni, gli atti di questa Giunta, contrapponendo un progetto di una città inclusiva, accogliente, capace di garantire i diritti di tutte e tutti"