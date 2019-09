Banchetto 'Salvini Non Mollare', la Lega: "Raccolte 50 firme"

La Lega, nella giornata di sabato 21 settembre, ha tenuto a Pisa un banchetto per l'iniziativa 'Salvini Non Mollare', seguendo la campagna politica nazionale di una raccolta firme contro il governo. "In due ore di banchetto - scrive in una nota la segreteria del partito - abbiamo raccolto 50 firme di pisane e pisani contro il governo dell'inciucio di palazzo e delle poltrone. Oltre a manifestare tutto il nostro sdegno verso una manovra di palazzo pensata e realizzata soltanto per impedire che Matteo Salvini andasse al governo abbiamo distribuito dei volantini contenenti tutte le riforme approvate dalla Lega durante il primo anno di governo: la legittima difesa, i decreti sicurezza, con i porti chiusi, la flat tax al 15% per le partite iva fino a 65mila euro, la quota cento con il conseguente superamento della Legge Fornero, la riforma del codice rosso per la tutela delle donne, le telecamere negli asili nido e nelle case di riposo, la legge sull’educazione civica nelle scuole, la pace fiscale per oltre 2 milioni di italiani e i rimborsi ai truffati delle banche".

In vita dell'annunciata manifestazione nazionale del 19 ottobre a Roma "abbiamo già riempito quattro pullman di pisane e pisani. Sì ad un governo che metta al primo posto la sicurezza nazionale, la legalità, i porti chiusi, le infrastrutture, il lavoro e lo sviluppo economico. No ad un governo nato tra Berlino e Parigi che insabbia gli orrori di Bibbiano".