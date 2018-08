Valdera, banda ultralarga: interrogazione parlamentare sui tempi di realizzazione

Lucia Ciampi, in veste di sindaco di Calcinaia e deputata del territorio della Valdera, ha promosso un'interrogazione parlamentare a Governo e ministro Di Maio sui tempi della disponiblità della banda ultralarga per cittadini ed imprese: "Appare evidente - dice Ciampi - che la mancanza di informazioni certe sulla copertura della banda larga stiano creando gravissime difficoltà non solo ai cittadini interessati, ma soprattutto alle aziende che sono nell'impossibilità di programmare attività ed investimenti, come appare altrettanto evidente che il cronoprogramma di Open Fiber debba essere attentamente monitorato e che vengano previste, in caso di perdurate e gravi inadempienze, altre opzioni per ottenere una copertura della banda ultralarga in tempi certi".

Considerate queste premesse la deputata Ciampi ha chiesto in tempi brevi risposte ed interventi in questo campo, domandando al Ministro della Sviluppo Economico "quale sia ad oggi lo stato di avanzamento del piano per la banda ultralarga in Toscana ed in particolar modo nei comuni medio piccoli e se il Governo non ritenga necessario, qualora vengano appurati gravi ritardi attribuibili al soggetto titolare della gara d'appalto, di promuovere apposite iniziative al fine di velocizzare la realizzazione della copertura telematica nelle aree interessate".