'Battiti per Pisa': "Viabilità pericolosa in via Harry Bracci Torsi"

Tra le numerose segnalazioni di cittadini scontenti ed esasperati per le varie problematiche che affliggono la città e la periferia Pisana, vogliamo porre l'attenzione su un nutrito gruppo di Cittadini residenti in via Harry Bracci Torsi, Loc. Ospedaletto-Putignano, che nel tempo si sono rivolti più volte all'attuale amministrazione per la viabilità che costituisce pericolo e per la situazione di degrado abbandono e incuria in cui versa tutta la zona. Chiediamo formalmente, all'ente gestore della strada ed a tutti gli enti preposti a tale tematica, una rapida risoluzione delle problematiche persistenti da anni e l’attuazione di provvedimenti atti a scongiurare situazioni di pericolo o incidenti stradali come già avvenuto. Il candidato Sindaco Maria Chiara Zippel e la lista Civica Battiti per Pisa sono vicini a tutti i residenti ed a tutti i firmatari di tale esposto. Quando saremo alla guida del Comune garantiremo un aiuto concreto e reale a tutti i cittadini non a parole ma con i fatti, garantiremo un ascolto continuo e duraturo nel tempo con tutte quelle persone che vivono un disagio oppure ci vogliano sottoporre questioni e stati di pericolo, abbandono, incuria e mancata sicurezza sia in città che nelle periferie.

Battiti per Pisa