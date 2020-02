Bilancio Sds: "Dopo anni di politiche ideologiche si va incontro ai cittadini pisani"

"Dopo anni di politiche ideologiche, sia adesso diventata uno strumento fondamentale in favore dei cittadini Pisani ed Italiani". E' quanto afferma il consigliere comunale della Lega, e presidente della Commissione sociale del Comune di Pisa, Marcello Lazzeri, dopo il via libera da parte dell’assemblea dei soci della Società della Salute al bilancio preventivo 2020. "L’idea che prevalgano politiche di assistenza in favore dei nostri cittadini - continua Lazzeri - è il fondamento delle politiche a cui credo fermamente ed a cui mi rifaccio nella mia azione quotidiana".

"Trovo molto importante che una gran parte delle risorse (oltre 8 milioni di euro), siano destinate ai nostri anziani, vero e proprio patrimonio per le nostre radici culturali e per le future generazioni. Altro aspetto prioritario è l’intervento costante verso le persone disabili, che troppo spesso vivono abbandonate o comunque emarginate dalla quotidianità, per questo sono felice che non siano dimenticate. L’investimento di quasi 100.000 per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ritengo sia un vero e proprio atto di civiltà. Ho notato un notevole impegno anche nei confronti delle azioni volte verso politiche della maternità o dell’adolescenza, altro punto dolente negli anni precedenti alla nostra gestione".

"Altro capitolo che desta interesse è quello del trasporto sociale, potenziato rispetto al passato ed anch’esso utile per includere i nostri cittadini maggiormente disagiati o che sono rimasti indietro, nella quotidianità. Questi aspetti, che possono apparire talvolta scontati sono in realtà aspetti fondamentali che erano stati chiesti dai cittadini Pisani al nostro gruppo, poiché abbandonati o messi in secondo piano, rispetto a politiche ideologiche o buoniste, in una sorta di razzismo al contrario".

"Ritengo che i nostri cittadini possano iniziare ad essere più sereni, poiché non saranno mai più messi in secondo piano o trattati come cittadini di serie B. Pertanto avanti così in accordo con il Comune di Pisa per molte attività congiunte, nella speranza che anche a livello Regionale la situazione possa cambiare tra pochi mesi, permettendoci di incrementare la nostra azione politica in favore dei cittadini Toscani".