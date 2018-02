Bus turistici al parcheggio del Pisa Mover: il segretario Pd Sonetti contro il sindaco

Si allarga il fronte della critica alla decisione dell'amministrazione di vietare l'arrivo dei bus turistici all'aeroporto Galilei, utilizzando per tale attività il parcheggio scambiatore del Pisa Mover sull'Aurelia. In questo caso a ritenere la scelta un errore è il segretario provinciale del Pd Massimiliano Sonetti, che di fatto si accoda ai problemi evidenziati da Toscana Aeroporti prima, e Confcommercio poi.

"Ritengo francamente incomprensibile l'ordinanza emessa dal sindaco Filippeschi - dice il rappresentante in una nota - che obbligherebbe i bus diretti all'aeroporto a portare i passeggeri al parcheggio del People Mover. Sono ben 450mila l'anno le persone che usano l'autobus per raggiungere l'aeroporto Galilei e un'ordinanza del genere finirebbe per danneggiare il nostro scalo, oltre a creare innumerevoli disagi ai passeggeri, tra cui un gran numero di turisti, che continuano a scegliere Pisa come porta d'ingresso per il nostro Paese".