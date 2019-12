'San Rossore - Piazza dei Miracoli': "Cambiare il nome della stazione per favorire il turismo"

Ultima seduta, domani 17 dicembre, del Consiglio Comunale prima della lunga maratona tutta dedicata alla discussione sul Bilancio di Previsione 2020, in calendario da giovedì prossimo, 19 dicembre, fino a sabato 21 dicembre ad oltranza dei lavori. La prossima seduta, dalle 14.30 in Sala Delle Baleari, sarà aperta da un question time del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) su gli interventi di sostegno per la scolarizzazione dei bambini dell’ex campo rom di Oratoio; gli risponderà l'assessore alla pubblica istruzione Sandra Munno. Dopodiché, per quanto riguarda le proposte dell’amministrazione comunale, verrà votata, tra l’altro, quella relativa alla razionalizzazione di varie aree popolari.

Per quanto riguarda le mozioni verrà votata quella del consigliere Maurizio Nerini (Nap-FdI), che chiede di cambiare il nome della stazione di San Rossore con 'San Rossore - Piazza dei Miracoli'. Una piccola idea che però può cambiare molto, e in positivo, i già grandi flussi turistici verso una delle mete turistiche più ambite al mondo.

"Esiste un enorme movimento turistico - scrive il consigliere Nerini nella sua mozione - che coinvolge Pisa soprattutto nella zona di Piazza dei Miracoli per la presenza della Torre pendente. La rete ferroviaria nazionale ha infatti un nodo di eccellenza rappresentato dalla nostra città e questo ci consente di poter sfruttare ancora di più tutte le potenzialità della rete ferroviaria anche per percorsi turistici. Tra l'altro, com'è noto, la stazione di 'Pisa San Rossore' si trova a pochissime centinaia di metri dalla 'Piazza dei Miracoli' e quindi può essere sempre di più usata per raggiungere la Torre di Pisa. Chiedo, quindi, al sindaco di Pisa Michele Conti di ad attivarsi presso l’ente gestore affinché si possa in tempi brevi cambiare la denominazione della stazione".

Tutte le sedute del Consiglio Comunale saranno trasmesse in diretta streaming da sito internet del Comune di Pisa.