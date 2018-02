Camminata in centro storico con la candidata a sindaco di Pisa Chiara Zippel

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

LA CAMMINATA DI QUARTIERE CON MARIA CHIARA ZIPPEL

Venerdì, 9 Febbraio alle ore 21, si è svolta la prima Camminata di quartiere organizzata dalla Candidata a Sindaco Maria Chiara Zippel, prima ed unico candidato per le amministrative 2018 ad aver organizzato tale iniziativa. Hanno partecipato i numerosi componenti delle 4 liste Civiche in appoggio, “La Nostra Pisa” “Pisa Libera e Sicura” “Pisani per Pisa” “Combatti per Pisa”.

Durante lo svolgimento, i candidati hanno potuto constatare la situazione di degrado in cui versa in nostro centro storico. Toccate diverse zone e diversi quartieri della città, dalla zona stazione a P.zza dei Cavalieri. Per quanto riguarda la Galleria Gramsci : “Per entrare bisogna esser minuti di passaporto. A nulla son servite le numerose richieste di aiuto di residenti e commercianti, quella è stata dichiarata da qualcuno « terra di nessuno ». I « signori » di molteplici nazionalità svolgono i loro « leciti lavori » lamentando anche di tanto in tanto « conflitti di interessi ».”, parole di alcuni dei candidati delle liste protagonisti della serata.

Proseguono per Corso Italia dove vige la trascuratezza della pulizia, nella via più rappresentativa e dedicata allo shopping . “La domanda che ci sorge spontanea è « Come mai dalla chiusura dei negozi alla raccolta rifiuti da parte dell’Avr passa così tanto tempo? »”... qualcuno risponde: « mancanza di fondi e di personale »... benissimo anzi, malissimo!

Degrado e bivacco, anche sui Lungarni dove numerosi giovani e studenti si intrattengono tranquillamente, trascorrendo ore di spensieratezza sulle spallette del fiume ed in Piazza Garibaldi, con la paura che la tanta spensieratezza possa essere interrotta da risse tra extracomunitari, intenti al bivacco e il più delle vote sprovvisti di permesso di soggiorno.

Per quanto riguarda Piazza delle Vettovaglie, tale zona è presidiata e sotto il totale controllo di personaggi stranieri praticanti lo spaccio di sostanze illecite. A Pisa non basta esser dei viveur o abitué per conoscere i luoghi di « lavoro e rifocillamento », basta arrivare da P.zza Garibaldi in P.zza delle Vettovaglie passando per il « vicoletto ».

Qui non si tratta solo di percezione, questo è toccare con mano e vedere con i propri occhi ciò che accade ogni sera nella Nostra Città. L’amministrazione comunale in tanti anni di mandato non è stata capace di affrontare il problema di persona, non si è neanche affacciata alla finestra per capire la regressione alla quale si va incontro. Degrado e insicurezza non si millantano così senza ragioni concrete ed ora di concretezza ne abbiamo quanto basta.

Piazza dei Cavalieri, altro grosso problema sollevato già tempo addietro. Dai carrelli si passa alle biciclette targate Bangladesh che al modico prezzo di 1,50 € ti decretano vincitore di una birra. Le bottiglie vuote poi, sparse su tutta la piazza, non fano altro che alimentare lo stato di degrado in cui versa da troppo tempo ormai Pisa.

L’iniziativa è stata apprezzata da commercianti e residenti del centro, molti dei quali hanno esposto e portato alla luce altri problemi che vivono quotidianamente. A voce alta e con convinzione i candidati affermano: “ Questa è stata la prima di una lunga serie di passeggiate. Saremo sempre presenti perché solo immergendosi nella realtà e interagendosi con chi i problemi li vive si possono capire le situazioni e trovare soluzioni.”